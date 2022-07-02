В Башкирии открыли Аллею героев братских народов Великой Отечественной войны

В Иглинском районе, в селе Улу-Теляк, открыли Аллею героев братских народов, посвященную участникам Великой Отечественной войны.
Уникальная мемориальная композиция состоит из 20 памятников, объединивших представителей самых разных национальностей, которые плечом к плечу сражались ради общей победы. В списке такие легендарные имена как Минигали Шаймуратов, Рихард Зорге, Александр Маринеско, Игорь Пэн и не только. Каждый из них стал настоящим символом мужества и патриотизма. Однако далеко не каждый знаком нынешнему поколению. Их биографии и подвиги можно будет изучить на мемориальных табличках.
Подобная аллея – единственная в республике. Ее создателем выступил местный фермер Хасан Идиатуллин, который разместил мемориал рядом с территорией своего хозяйства. Предприниматель на собственные средства заказал и привез скульптуры. Причем комплекс и дальше будет пополняться новыми героями, выходцами со всех союзных республик.