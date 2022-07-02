В Башкирии открыли Аллею героев братских народов Великой Отечественной войны

В Иглинском районе, в селе Улу-Теляк, открыли Аллею героев братских народов, посвященную участникам Великой Отечественной войны.

Уникальная мемориальная композиция состоит из 20 памятников, объединивших представителей самых разных национальностей, которые плечом к плечу сражались ради общей победы. В списке такие легендарные имена как Минигали Шаймуратов, Рихард Зорге, Александр Маринеско, Игорь Пэн и не только. Каждый из них стал настоящим символом мужества и патриотизма. Однако далеко не каждый знаком нынешнему поколению. Их биографии и подвиги можно будет изучить на мемориальных табличках.

Кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Здесь будут проходить и выпускные, и свадьбы, и принятие присяги кадетами. Будут приезжать не только из республики, но и страны, а также стран ближнего зарубежья.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Подобная аллея – единственная в республике. Ее создателем выступил местный фермер Хасан Идиатуллин, который разместил мемориал рядом с территорией своего хозяйства. Предприниматель на собственные средства заказал и привез скульптуры. Причем комплекс и дальше будет пополняться новыми героями, выходцами со всех союзных республик.

На войне не было национальности, под пули все шли одинаково. Идея создания Аллеи братских народов у меня жила не одно десятилетие.

Хасан Идиятуллин, глава крестьянско-фермерского хозяйства, автор Аллеи героев братских народов
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