В Уфе отметили День спортивного журналиста

Сегодня во всем мире отмечают День спортивного журналиста. Впервые этот праздник был учрежден в 1995 году. В этот день появилась Международная ассоциация спортивной прессы. Не обходит праздник стороной и работников башкирской спортивной прессы. В этом году журналисты провели свой день на биатлонном стрельбище.

Корреспондент спортивной редакции телеканала БСТ Юлия Паршина никогда раньше не держала в руках огнестрельное оружие. Возможно зря, ведь способности к точной стрельбе точно есть. Пусть не с первой попытки, но удалось закрыть все пять мишеней на рубеже. В свой профессиональный праздник журналисты получили возможность почувствовать себя биатлонистами. Теперь критических слов в адрес спортсменов точно будет меньше. Точная стрельба оказалась непростой задачей.

Это оказалось непросто. Проще находиться за пределами стрельбища и получать информацию от спортсменов. Это немного другие эмоции. Получилось, на удивление получилось. Юлия Паршина, корреспондент телеканала БСТ

На спорткомплекс «Биатлон» журналистов пригласили в Министерстве спорта республики. При этом мастер-класс по совершенствованию навыков стрельбы курировал очень авторитетный специалист. Заслуженный тренер России Юрий Каминский проводит в Уфе сборы вместе с национальной командой.

Здесь как в любом деле нужно учиться от простого к сложному. Сначала нужно изготовку правильную сделать, потом прицелиться и обработать спуск. У журналистов такая возможность есть, потому что им торопиться некуда. Юрий Каминский, старший тренер мужской сборной России по биатлону

Журналист – одна из самых важных профессий в спорте. К авторитетному мнению работников прессы прислушиваются болельщики. Спортивная редакция телеканала БСТ вправе гордиться своей работой. Как прямыми трансляциями, так и специальными проектами. В следующем году она отметит свой 20-й юбилей. Свой профессиональный праздник журналисты, как правило, проводят на работе.

На самом деле я зачастую провожу его на работе, и мне в принципе нравится, что в последнее время на этот праздник обращают внимание. Очень прикольно, что нас пригласили на спорткомплекс «Биатлон» и дали возможность пострелять. Мы же зачастую со стороны смотрим и критикуем. Роза Хабибуллина, руководитель отдела спортивных программ телеканала БСТ