В Уфе отметили День спортивного журналиста

Сегодня во всем мире отмечают День спортивного журналиста. Впервые этот праздник был учрежден в 1995 году. В этот день появилась Международная ассоциация спортивной прессы. Не обходит праздник стороной и работников башкирской спортивной прессы. В этом году журналисты провели свой день на биатлонном стрельбище.
Корреспондент спортивной редакции телеканала БСТ Юлия Паршина никогда раньше не держала в руках огнестрельное оружие. Возможно зря, ведь способности к точной стрельбе точно есть. Пусть не с первой попытки, но удалось закрыть все пять мишеней на рубеже. В свой профессиональный праздник журналисты получили возможность почувствовать себя биатлонистами. Теперь критических слов в адрес спортсменов точно будет меньше. Точная стрельба оказалась непростой задачей.
На спорткомплекс «Биатлон» журналистов пригласили в Министерстве спорта республики. При этом мастер-класс по совершенствованию навыков стрельбы курировал очень авторитетный специалист. Заслуженный тренер России Юрий Каминский проводит в Уфе сборы вместе с национальной командой.
Журналист – одна из самых важных профессий в спорте. К авторитетному мнению работников прессы прислушиваются болельщики. Спортивная редакция телеканала БСТ вправе гордиться своей работой. Как прямыми трансляциями, так и специальными проектами. В следующем году она отметит свой 20-й юбилей. Свой профессиональный праздник журналисты, как правило, проводят на работе.
Многие спортивные журналисты не на словах, а на деле показывают приверженность спорту и здоровому образу жизни. Недавний пример – «Гонка героев» с участием работников БСТ. Преодолевать настоящую полосу препятствий приходится и в профессии. Но спортивная закалка позволяет справляться с любыми трудностями.