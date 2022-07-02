Уфимский театр юного зрителя отпраздновал 10-летний юбилей

На входе в здание юмористическими миниатюрами зрителей и гостей встречали персонажи башкирских сказок и легенд. Юбилейный вечер начался с церемонии награждения.
Сотрудникам театра вручили почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства культуры республики и городского управления по культуре и искусству. Кроме того, несколько актеров были удостоены медали Станиславского от Союза театральных деятелей.
В репертуаре ТЮЗа около 30 спектаклей. Комедии, сказки, мюзиклы. Постановки рассчитаны на семейного зрителя. В юбилейный вечер гости увидели на сцене веселый капустник, в котором приняли участие все актеры труппы. По сюжету постановки в одном действе смешались и сказочные, и исторические персонажи. Главным действующим лицом стал Александр Пушкин.