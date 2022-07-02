В Башкирии прошел фестиваль «Играй, гармонь мордовская!»

В Аургазинском районе прошел фестиваль «Играй, гармонь мордовская!». Соревнование гармонистов проводится уже в третий раз. В этом году побороться за чемпионство приехали 15 музыкантов из десяти районов и городов республики.

Перед выходом на сцену надо как следует разыграться. Ритуал обязательный, уверен участник фестиваля Фаниль Муфтахов. Здесь он представляет деревню Семенкино Аургазинского района. Звук баяна и гармони сопровождал его с девства. Виртуозно играл отец. Однако мысль взять самому в руки инструмент пришла в армии, когда увидел, как репетируют сослуживцы. Теперь может играть мелодии разных народов.

В деревне Наумкино фестиваль «Играй, гармонь мордовская!» проводится уже в третий раз. Он собрал музыкантов и самодеятельные творческие коллективы из Чишминского, Бижбулякского, Белебеевского, Стерлитамакского, Ермекеевского районов, а также Стерлитамака и Салавата. Фестиваль больше напоминал сабантуй с обилием ярких костюмов – отовсюду звучали народные мелодии. Праздник посетили гости из Алтайского края, Севастополя, Кемеровской и Омской областей. А депутат Госдумы Динар Гильмутдинов приехал с подарком. Тульскую гармонь он вручил хозяевам фестиваля – Наумкинскому ДК.

Далеко не все участники фестиваля являются профессиональными музыкантами. Однако цель мероприятия – объединить всех поклонников инструмента.

Участники исполнили по две композиции. Со сцены прозвучали русские, мордовские, башкирские, татарские песни, а также шуточные зарисовки и частушки. Как отметила руководитель Мордовского национально-культурного центра Юлия Герасимова, впереди много мероприятий. Кстати, центр в этом году отмечает 25-летний юбилей.