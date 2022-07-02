В поселке 8 Марта в Уфе прошла выездная диспансеризация

В уфимском посёлке 8 Марта состоялась выездная диспансеризация. В одном месте можно было не только сдать анализы и пообщаться с терапевтом, но и получить консультацию узких специалистов.

Осмотр, сбор анамнеза, ознакомление с анализами, а после заключения – рекомендации по дальнейшему лечению. Всё как в обычной поликлинике, только вот условия приёма пациентов необычны.

Очень интересно, потому что очень быстро. Обычно к врачам очень тяжело записаться. Ждешь неделю, две, три, а тут столько специалистов. Это очень удобно, в выходной день. Рима Галеева, жительница жилого комплекса «Сосны»

Не в душных кабинетах, а на свежем воздухе. Врачи поликлиники городской больницы №5 устроили для жителей поселка 8 Марта выездную диспансеризацию. На территории жилого комплекса «Сосны» развернули палатки для приёма пациентов. Некоторые узкие специалисты разместились в помещении местной управляющей компании. Здесь же можно было сдать анализы.

Также проводим забор крови обширно, проводим ЭКГ, также приехала гинеколог, ЛОР-врач приехал. У нас несколько терапевтов, как раз они в этих ведут прием и уже расписывают лечение. Снежана Галлямова, старшая медицинская сестра терапевтического отделения №1 городской клинической больницы №5 г. Уфы