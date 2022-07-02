В поселке 8 Марта в Уфе прошла выездная диспансеризация

В уфимском посёлке 8 Марта состоялась выездная диспансеризация. В одном месте можно было не только сдать анализы и пообщаться с терапевтом, но и получить консультацию узких специалистов.
Осмотр, сбор анамнеза, ознакомление с анализами, а после заключения – рекомендации по дальнейшему лечению. Всё как в обычной поликлинике, только вот условия приёма пациентов необычны.
Не в душных кабинетах, а на свежем воздухе. Врачи поликлиники городской больницы №5 устроили для жителей поселка 8 Марта выездную диспансеризацию. На территории жилого комплекса «Сосны» развернули палатки для приёма пациентов. Некоторые узкие специалисты разместились в помещении местной управляющей компании. Здесь же можно было сдать анализы.
Также приём сегодня вели окулист, ортопед, невролог и эндокринолог. За первый час работы через врачей прошли более 50 человек. Принимать пациентов же начали с 10:00, а ближе к 13:00 выездная диспансеризация завершила свою работу.