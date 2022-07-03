Доверчивая пенсионерка из Уфы отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

Пенсионерка уточнила, что звонившая плачущим голосом сказала: «Мама, я сбила человека». После этого разговор продолжился с другим человеком, якобы со следователем. Мужчина рассказал, что дочери можно помочь, но за вознаграждение в один миллион рублей. Заявительница сообщила, что такой суммы у нее нет, только около 97 тысяч рублей. Спустя некоторое время к ней приехал курьер, который забрал деньги. Пожилая уфимка поняла, что ее обманули, только тогда, когда позвонила дочери узнать, как все прошло. После чего поспешила обратиться в полицию.

пресс-служба МВД по РБ