Доверчивая пенсионерка из Уфы отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

81-летняя уфимка обратилась в полицию и рассказала, что лишилась крупной суммы денег, поверив аферисту. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - Доверчивая пенсионерка из Уфы отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей

На домашний телефон пенсионерки поступил звонок. Ответив на него, уфимка услышала голос, похожий на на голос ее дочери.

Пенсионерка уточнила, что звонившая плачущим голосом сказала: «Мама, я сбила человека». После этого разговор продолжился с другим человеком, якобы со следователем. Мужчина рассказал, что дочери можно помочь, но за вознаграждение в один миллион рублей. Заявительница сообщила, что такой суммы у нее нет, только около 97 тысяч рублей. Спустя некоторое время к ней приехал курьер, который забрал деньги. Пожилая уфимка поняла, что ее обманули, только тогда, когда позвонила дочери узнать, как все прошло. После чего поспешила обратиться в полицию.

пресс-служба МВД по РБ

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется розыск преступников.

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