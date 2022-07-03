В Башкирии простились с 34-летним Вадимом Хисматуллиным, погибшим во время спецоперации на Украине

Вчера, второго июля, в Янауле состоялась траурная церемония прощания с 34-летним Вадимом Хисматуллиным, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.
Со слов чиновника, погибший военный не жил и не учился в Янаульском районе, но его родители родом именно отсюда. В 2004 году здесь похоронили его отца.
В 2008-2009 годах Вадим Хисматуллин прошел срочную службу. Он окончил военную службу поваров, после чего на протяжении семи лет работал оператором по добыче нефти и газа.
Служить по контракту Вадим ушел 17 мая 2022 года. О гибели военного стало известно 25 июня.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего