В Башкирии простились с 34-летним Вадимом Хисматуллиным, погибшим во время спецоперации на Украине

Вчера, второго июля, в Янауле состоялась траурная церемония прощания с 34-летним Вадимом Хисматуллиным, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.

Проводили в последний путь героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Вадима Хисматуллина. Пусть земля будет пухом герою! Вечная тебе память, Вадим! Ильшат Вазигатов, глава Янаульского района

Со слов чиновника, погибший военный не жил и не учился в Янаульском районе, но его родители родом именно отсюда. В 2004 году здесь похоронили его отца.

В 2008-2009 годах Вадим Хисматуллин прошел срочную службу. Он окончил военную службу поваров, после чего на протяжении семи лет работал оператором по добыче нефти и газа.

Служить по контракту Вадим ушел 17 мая 2022 года. О гибели военного стало известно 25 июня.