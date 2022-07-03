В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девочку

В Ишимбае суд вынес приговор 34-летнему мужчине за изнасилование несовершеннолетней. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девочку

Вопиющий случай произошел 18 мая прошлого года. Подсудимый работал в одной из спортивных школ тренером по кикбоксингу.

Находясь в помещении тренерской комнаты, совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении своей 14-летней воспитанницы. О произошедшем девочка рассказала своим родителям, которые сообщили в правоохранительные органы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Свою вину мужчина признавать отказался. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также на 5 лет ему запретили заниматься спортивной, тренерской и педагогической деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

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