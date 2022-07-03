В Башкирии тренер по кикбоксингу изнасиловал 14-летнюю девочку

В Ишимбае суд вынес приговор 34-летнему мужчине за изнасилование несовершеннолетней. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Вопиющий случай произошел 18 мая прошлого года. Подсудимый работал в одной из спортивных школ тренером по кикбоксингу.
Свою вину мужчина признавать отказался. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также на 5 лет ему запретили заниматься спортивной, тренерской и педагогической деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.