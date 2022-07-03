В Башкирии двое мужчин похитили тысячу тонн газа на сумму около 23 млн рублей

В Мелеузе за хищение одной тысячи тонн газа на сумму около 23 млн рублей суд вынес приговор двоим мужчинам. Все происходило с 2017 по 2018 годы, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Один из подсудимых, будучи руководителем ООО «Газстройсервис», во исполнение договоренности с двумя предпринимателями распорядился поставить сжиженный углеводородный газ для реализации на заправочных станциях Мелеуза. пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры

Отчетная документация не оформлялась, а деньги перечислялись на счет бизнесмена. Учредитель компании выявил недостачу и уволил директора. Несмотря на это мужчина ввел в заблуждение сотрудников организации и продолжил свою деятельность.

Кроме того, мужчина вместе со своим отцом вывел из законного владения организации имущество общей рыночной стоимостью около 12,5 млн рублей. С этой целью они создали ООО «РЕАЛГАЗ», идентичное наименованию юридического лица, принадлежащего владельцу ООО «Газстройсервис», и оформили переход права собственности на земельный участок и дом в с. Булгаково, а также автомобиль марки «Datsun mi-Do». пресс-служба Мелеузовской межрайонной прокуратуры