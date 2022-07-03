В Уфе обновили дорожную разметку на 31 улице

В Уфе на 31 улице сотрудники коммунальных служб обновили дорожную разметку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

Фото №1 - В Уфе обновили дорожную разметку на 31 улице

На сегодняшний день на улицах С. Богородской, С. Перовской, Ст. Кувыкина, Рощинской, Пушкина, Перспективной, Ленина, Менделеева и Аксакова работают 12 бригад. Также рабочие обновляют разметку на велодорожках - они нанесли свыше 16 тысяч метров.

Всего по городу в текущем сезоне планируется нанести разметку на территории порядка 130 000 м². В настоящее время работы завершены на 31 улице. Общий объем нанесенной дорожной разметки составляет 83 284 м².

пресс-служба мэрии Уфы

Городские службы просят жителей и гостей Уфы обходить и объезжать свеженанесенную разметку. Данная мера позволит обеспечить нормативный срок службы разметки и сохранить четкость линий.

Фото: Мэрия Уфы.

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