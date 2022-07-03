В Уфе обновили дорожную разметку на 31 улице

В Уфе на 31 улице сотрудники коммунальных служб обновили дорожную разметку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии башкирской столицы.

На сегодняшний день на улицах С. Богородской, С. Перовской, Ст. Кувыкина, Рощинской, Пушкина, Перспективной, Ленина, Менделеева и Аксакова работают 12 бригад. Также рабочие обновляют разметку на велодорожках - они нанесли свыше 16 тысяч метров.