В Уфе объявили набор в общественную палату столицы

Объявлен набор в общественную палату Уфы. Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, прием документов стартует с четвертого июля.

Кандидатам необходимо предоставить следующие документы:

копия паспорта;

заявление-анкета;

письменное согласие на обработку персональных данных;

документы о подтверждении ведения общественной деятельности;

решение коллегиального органа организации.

Состав палаты определится с помощью рейтингового голосования. Заявки принимаются до 18:00 13 июля по адресу: Проспект Октября, 120, отдел обращений граждан администрации Уфы.