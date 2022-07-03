В Уфе объявили набор в общественную палату столицы

Объявлен набор в общественную палату Уфы. Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, прием документов стартует с четвертого июля.
Кандидатам необходимо предоставить следующие документы:
копия паспорта;
заявление-анкета;
письменное согласие на обработку персональных данных;
документы о подтверждении ведения общественной деятельности;
решение коллегиального органа организации.
Состав палаты определится с помощью рейтингового голосования. Заявки принимаются до 18:00 13 июля по адресу: Проспект Октября, 120, отдел обращений граждан администрации Уфы.
Время работы - с 9 до 18 часов по будням. Телефон: 8 (347) 279 12 49.