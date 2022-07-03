В Уфе простились с ефрейтором Данилом Фаттаховым, погибшим во время спецоперации на Украине

В башкирской столице простились с Данилом Фаттаховым, погибшим во время специальной операции на Украине. Ефрейтор трагически погиб в Луганской области 26 июня. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В траурной церемонии принимали участие депутат Курултая Хусаинов, вице-мэр Уфы Кожевников, глава Калининского района Уфы Замурагин, военком Орджоникидзевского и Калининского районов столицы Горохольский, родные и близкие погибшего солдата.
Прощание состоялось в ДК «Моторостроитель». У Данила Фаттахова остались супруга, две дочери и родители.
Редакция bash.news выражает соболезнования близким и родным погибшего военного