Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке мебели

41-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что лишилась денег при покупке мебели в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

на одном из сайтов объявлений женщина увидела объявление о продаже гарнитура. Продавец попросил ее перевести денежные средства на указанный им счет. Доверчивая уфимка перевела ему более 44 тысяч рублей.