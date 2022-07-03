Жительница Уфы лишилась крупной суммы денег при покупке мебели

41-летняя жительница Уфы обратилась в полицию и рассказала, что лишилась денег при покупке мебели в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
на одном из сайтов объявлений женщина увидела объявление о продаже гарнитура. Продавец попросил ее перевести денежные средства на указанный им счет. Доверчивая уфимка перевела ему более 44 тысяч рублей.
После получения денег продавец перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.