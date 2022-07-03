В Башкирии бизнесменам будут выдавать землю в деревнях без торгов

Теперь в Башкортостане бизнесменам будут выдавать землю под объекты общепита и торговли в деревнях без торгов. Поправки в закон одобрили депутаты Курултая.
Власти Башкортостана помогают развивать бизнес в малонаселенных населенных пунктах. В ходе заключительного заседания весенней сессии депутаты Курултая приняли поправки в закон, позволяющие без торгов получать предпринимателям землю в деревнях с населением до 5 тысяч человек.
Министр торговли РБ Алексей Гусев рассказал, чтобы попасть в данную программу бизнесмену необходимо будет открыть на полученной земле точку общепита или стационарный магазин. Также в бизнес нужно вложить не менее 2,5 млн рублей и создать не менее двух рабочих мест.