В России за сутки выявили 3 080 случаев COVID-19

За последние сутки в РФ госпитализировали 510 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Всего выявлено за последние 24 часа 3 080 новых фактов заболевания. С начала пандемии в стране зарегистрировали 18 439 759 случаев коронавируса.

Согласно федеральным данным, в стране с начала пандемии побороли болезнь 17 867 688 пациентов, перенесших COVID-19. Из них за минувшие сутки выписали с выздоровлением 2 595 человек.