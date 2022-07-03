В Уфе в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали

Сегодня ночью, третьего июля, в Уфе столкнулись грузовик марки КАМАЗ и автомобиль Suzuki Jimmy. Как рассказали в пресс-службе УГЗ столицы, ДТП произошло на улице Ферина. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, полицейские, врачи и другие экстренные службы.

Спасатели деблокировали 22 и 42-летних пассажирок. Еще один 20-летний пассажир выбрался из автомобиля самостоятельно. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.

К сожалению, в результате ДТП погиб водитель иномарки. Спасатели деблокировали его тело из покореженного автомобиля.

В настоящее время устанавливаются все детали трагедии.