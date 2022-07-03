В Башкирии попрощались с танкистом Айнуром Хазиевым, погибшим во время СВО на Украине

В Шаранском районе Башкирии простились с 21-летним танкистом Айнуром Хазиевым, погибшим во время специальной операции на Украине. Об этом сообщил глава района Фидан Ишемгулов.

Фото №1 - В Башкирии попрощались с танкистом Айнуром Хазиевым, погибшим во время СВО на Украине

О гибели солдата стало известно 29 июня. Попрощаться с ним приехали представители военкомата, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, односельчане, родные и близкие.

Указом Главы Республики Башкортостан Айнур Хазиев посмертно награжден Орденом генерала Шаймуратова.

Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата

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