В Башкирии попрощались с танкистом Айнуром Хазиевым, погибшим во время СВО на Украине

В Шаранском районе Башкирии простились с 21-летним танкистом Айнуром Хазиевым, погибшим во время специальной операции на Украине. Об этом сообщил глава района Фидан Ишемгулов.
О гибели солдата стало известно 29 июня. Попрощаться с ним приехали представители военкомата, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, односельчане, родные и близкие.
Указом Главы Республики Башкортостан Айнур Хазиев посмертно награжден Орденом генерала Шаймуратова.
Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата