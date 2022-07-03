Два района представили Башкирию на сабантуе в Москве

После двухлетнего перерыва в Москве вновь с размахом отмечают яркий и вкусный праздник – сабантуй. На башкирской площадке гости могли познакомиться с народными состязаниями, попробовать блюда разных народов мира и перенестись в прошлое, прикоснувшись к быту башкир. Яркое и зрелищное событие привлекло в столичный парк «Коломенское» тысячи жителей и гостей Москвы.

На самом хлебосольном празднике встречают не хлебом с солью, а чак-чаком и кумысом. А после национальных угощений гостей вовлекают в пляс. В столичном парке «Коломенское» после двухлетнего перерыва вновь отмечают масштабный праздник сабантуй.

В этом году сабантуй проходит после затишья – двухлетней пандемии. Проходят сабантуи во всех субъектах РФ, в каждом есть свои особенности. Московский – знаковый, финальный. В этом году мы хотели показать не только культуру, но и самобытность и традиции через спортивные состязания. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

И такой премьерой на московском сабантуе стали народные состязания «Бәйге». В этом году гостям представили три вида башкирской национальной игры. Ещё одной изюминкой праздника плуга в столице стала карта и многотомник «История башкирских родов» – результат титанической столетней работы историков, краеведов, этнографов и архивариусов. За сохранение и развитие языка и культуры авторы получили заслуженные награды.

Мы это делаем, моно сказать, для себя, но приятно, что в республике это видят, ценят. Это очень вдохновляет. Салават Ахмадуллин, председатель исполкома региональной общественной организации «Курултай башкир» г. Москвы

Для меня очень ценно, что мой отец из Башкирии и эта награда из Башкирии. Это для меня сильный, радостный, позитивный момент – получить такую грамоту. Это память о моем отце, о деревне, откуда он родом. Салават Щербаков, народный художник России

Башкорстан на московском сабантуе в этом году представили сразу два района республики. Кармаскалинский привёз метровую композицию из муравьёв, а ишимбайцы презентовали экспозицию, посвящённую 90-летию башкирской нефти, и построили 13-метровую юрту.

Окунуться в прошлое и оценить убранство национальной юрты гости сабантуя могли, посетив фольклорную деревню «Башкирский национальный колорит». 10 этнических юрт, наполненных самобытной утварью и украшенных изделиями из дерева. Участники праздника смогли попробовать себя в кузнечном деле, в создании башкирских украшений, и даже в бортничестве.

В этом году Москва впервые приняла международные соревнования по борьбе корэш. На борцовском ковре выступили спортсмены из 15 стран. Выявляя сильнейшего, сошлись символическая сборная мира и сборная России.

Впервые сабантуй в Москве прошел в 1996 году. За два с половиной десятилетия его масштабы и популярность заметно выросли. Праздник стал одним из самых массовых в столице России, его внесли в список шедевров Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И сегодня сабантуй объединяет десятки тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий.

Сабантуй – это не татаро-башкирский праздник, это многонациональный праздник всей нашей страны. Это один из массовых праздников, который выделяется своей масштабностью среди всех фестивалей. Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы