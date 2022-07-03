Целебные родники и новый глэмпинг: как развивается туризм в Башкирии

Прозрачная и чистая, но пить её, как обычную воду, нельзя, ведь это сероводородный источник. Таких в Аскинском районе всего два: один рядом с санаторием «Танып», вследствие чего там построили здравницу, другой около деревни Султанбеково. Пусть и не такой популярный, но не менее целебный, говорит Данис Суфиянов.