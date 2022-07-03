Целебные родники и новый глэмпинг: как развивается туризм в Башкирии

Неизведанная пещера, родник с целебной водой и много других интересных мест. Житель деревни Султанбеково Аскинского района Данис Суфиянов мечтает разработать свой туристический маршрут. По задумке это будут не просто пешие прогулки, а полноценный отдых с пользой для здоровья. Тем временем внутренний туризм в Башкортостане продолжает развиваться. На этой неделе список мест для отдыха пополнился еще одним глэмпингом. Новая база открылась в Бирском районе, на берегу озера Шамсутдин.
Прозрачная и чистая, но пить её, как обычную воду, нельзя, ведь это сероводородный источник. Таких в Аскинском районе всего два: один рядом с санаторием «Танып», вследствие чего там построили здравницу, другой около деревни Султанбеково. Пусть и не такой популярный, но не менее целебный, говорит Данис Суфиянов.
Теперь за целебной водой они не идут вверх, а наоборот, спускаются к реке. Возможно, это знак того, что источник должен приносить пользу большему количеству людей, говорит Данис Суфиянов. Так у жителя Султанбеково родилась идея – использовать целебные свойства местной воды для привлечения туристов.
Не только одним родником Данис хочет привлечь туристов. Недалеко от источника, на горе, расположена пещера Таш-Сокор. О ней до сих пор мало что известно. По словам дедов, говорит мужчина, состоит пещера из 24 этажей. Экскурсии – еще одно направление, которое предстоит развивать. Туристические тропы можно сочетать с конными маршрутами.
По задумке на том берегу реки Сарс будут располагаться небольшие туристические домики. Как раз сейчас Данис Суфиянов занимается оформлением земельного участка площадью 4,5 гектара в аренду на 49 лет.
Горы, лес, чистейшая река, из которой можно даже пить, говорят местные жители. Красота природы – дополнительный стимул для туристов. Но чтобы воплотить в жизнь все идеи, нужны деньги.
Сейчас прорабатывается вопрос финансовой поддержки. В одиночку многодетному молодому отцу не осилить данный проект. В общей сложности на его реализацию требуется порядка трёх миллионов рублей.
Ленточка перерезана – значит, туристам вход официально открыт. Девять глэмпов на берегу озера Шамсутдин постояльцы смогут заселить уже в эти выходные. Внешне жилище представляет собой палатку на деревянном настиле. А вот условия внутри не уступают городской квартире.
Здесь, на берегу озера Шамсутдин, когда-то была база с одноименным названием. Более 10 лет земля, принадлежащая Минземимуществу, пустовала и никак не использовалась. Применение это красивому уголку природы нашли две предприимчивые женщины. Объединившись, они разработали прошлой осенью бизнес-план, а весной этого года началось строительство.
Это уже 37-я по счету база в регионе в стиле кемпинг. Конструкции легко перемещать, сворачивать после окончания сезона. В Башкортостане поддерживается любая форма и вид туризма. Для инвесторов стараются создать комфортные условия для ведения бизнеса.
Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Подобная база отдыха в августе этого года должна заработать на берегу Кандрыкуля. В 2023-м году таким способом организации отдыха планируется привлечь туристов в Гафурийский район и на Павловское водохранилище.