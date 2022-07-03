Целебные родники и новый глэмпинг: как развивается туризм в Башкирии

Неизведанная пещера, родник с целебной водой и много других интересных мест. Житель деревни Султанбеково Аскинского района Данис Суфиянов мечтает разработать свой туристический маршрут. По задумке это будут не просто пешие прогулки, а полноценный отдых с пользой для здоровья. Тем временем внутренний туризм в Башкортостане продолжает развиваться. На этой неделе список мест для отдыха пополнился еще одним глэмпингом. Новая база открылась в Бирском районе, на берегу озера Шамсутдин.

Прозрачная и чистая, но пить её, как обычную воду, нельзя, ведь это сероводородный источник. Таких в Аскинском районе всего два: один рядом с санаторием «Танып», вследствие чего там построили здравницу, другой около деревни Султанбеково. Пусть и не такой популярный, но не менее целебный, говорит Данис Суфиянов.

Раньше она находилась там, на вершине горы, пробивала. Что-то случилось, и там она перестала и вышла здесь. Наверное, Аллах так сделал, чтобы нам ближе было сюда идти.

Данис Суфиянов, житель д. Султанбеково
Фото №1 - Целебные родники и новый глэмпинг: как развивается туризм в Башкирии

Теперь за целебной водой они не идут вверх, а наоборот, спускаются к реке. Возможно, это знак того, что источник должен приносить пользу большему количеству людей, говорит Данис Суфиянов. Так у жителя Султанбеково родилась идея – использовать целебные свойства местной воды для привлечения туристов.

Я хотел открыть у нас в деревне туризм, связанный в том числе с этой водой, чтобы люди приезжали к нам, увидели нашу природу, красоты и вылечились.

Данис Суфиянов, житель д. Султанбеково

Не только одним родником Данис хочет привлечь туристов. Недалеко от источника, на горе, расположена пещера Таш-Сокор. О ней до сих пор мало что известно. По словам дедов, говорит мужчина, состоит пещера из 24 этажей. Экскурсии – еще одно направление, которое предстоит развивать. Туристические тропы можно сочетать с конными маршрутами.

Пенальти

По задумке на том берегу реки Сарс будут располагаться небольшие туристические домики. Как раз сейчас Данис Суфиянов занимается оформлением земельного участка площадью 4,5 гектара в аренду на 49 лет.

Горы, лес, чистейшая река, из которой можно даже пить, говорят местные жители. Красота природы – дополнительный стимул для туристов. Но чтобы воплотить в жизнь все идеи, нужны деньги.

В течение года на «Предпринимательский час» на совещание с главой администрации поступило порядка шести проектов, начинаний именно в данной сфере, в сфере туризма. И вот один из проектов – это проект Суфиянова Даниса. Проект полностью поддерживаем, то есть он будет затрагивать и агротуризм, и сплавы по реке Сарс. Места действительно у нас уникальные.

Олеся Смирнова, заместитель главы администрации Аскинского района по предпринимательству, экономике и инвестициям

Сейчас прорабатывается вопрос финансовой поддержки. В одиночку многодетному молодому отцу не осилить данный проект. В общей сложности на его реализацию требуется порядка трёх миллионов рублей.

Ленточка перерезана – значит, туристам вход официально открыт. Девять глэмпов на берегу озера Шамсутдин постояльцы смогут заселить уже в эти выходные. Внешне жилище представляет собой палатку на деревянном настиле. А вот условия внутри не уступают городской квартире.

Фото №2 - Целебные родники и новый глэмпинг: как развивается туризм в Башкирии

Микроволновка, холодильник, зона для питания, умывальник в каждом глэмпе. Есть еще душ в 15 метрах, каждый турист получает два ключа от палатки и санблока.

Татьяна Ташкинова, руководитель проекта сети глэмпингов

Здесь, на берегу озера Шамсутдин, когда-то была база с одноименным названием. Более 10 лет земля, принадлежащая  Минземимуществу, пустовала и никак не использовалась. Применение это красивому уголку природы нашли две предприимчивые женщины. Объединившись, они разработали прошлой осенью бизнес-план, а весной этого года началось строительство.

Все хотят природы, но в комфортных условиях. Глэмпинг как раз удовлетворяет потребности. Взяли опыт зарубежных глэмпиногов и постарались принести в Башкирию.

Елена Классен-Морилова, директор сети глэмпингов

Это уже 37-я по счету база в регионе в стиле кемпинг. Конструкции легко перемещать, сворачивать после окончания сезона. В Башкортостане поддерживается любая форма и вид туризма. Для инвесторов стараются создать комфортные условия для ведения бизнеса.

Есть инвестиционныйпортал. В базе сейчас 111 участков для инвесторов, для развития этого направления.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Глэмпинг – это разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Подобная база отдыха в августе этого года должна заработать на берегу Кандрыкуля. В 2023-м году таким способом организации отдыха планируется привлечь туристов в Гафурийский район и на Павловское водохранилище.

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