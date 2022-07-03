«На войне не было национальности»: в Башкирии появилась Аллея героев братских народов

Не имеющая аналогов. Накануне в Иглинском районе, в селе Улу-Теляк, открыли Аллею героев братских народов. Уникальная мемориальная композиция состоит из 20 памятников, объединивших представителей самых разных национальностей. Создателем выступил местный фермер. По этому случаю был организован масштабный патриотический праздник, в рамках которого прошел фестиваль парашютного спорта.
Два десятка скульптур выросли практически в голом поле. На табличках фамилии не только башкирских героев, но и представителей братских народов со всего Советского Союза, которые в годы Великой Отечественной сражались плечом к плечу ради одной общей цели.
В списке такие легендарные имена, как Минигали Шаймуратов, Рихард Зорге, Александр Маринеско, Игорь Пэн и не только. Далеко не каждый знаком нынешнему поколению. Их биографии и подвиги можно будет изучить на мемориальных табличках.
Создателем аллеи выступил местный фермер Хасан Идиятуллин, который разместил мемориал рядом с территорией своего хозяйства в селе Улу-Теляк. Предприниматель на собственные средства заказал и привез скульптуры.
Пожалуй, самой эффектной частью церемонии открытия стал полет над памятниками парашютистов с флагами России и Башкортостана. Прыжки с парашютом давно ассоциируются с военной службой. Именно поэтому фестиваль скайдайверов стал частью этого масштабного патриотического праздника. На площадке они уже третий день. К слову, и среди покорителей небес также немало отставных военных. В их числе один из самых возрастных парашютистов республики – 70-летний Юрий Косенков, ветеран Военно-воздушных сил, на счету которого более 4500 прыжков.
А в дань уважения башкирским кавалеристам на празднике организовали конные скачки. Причем наравне с мужчинами соревновались и девушки. В финальном забеге 17-летняя Айгуль Муратова пришла к финишу первой.
Масштабный патриотический праздник имеет все шансы стать в районе традиционным. Причем без привязки к конкретной дате – все-таки патриотизму можно учить в любое время. Однако повод намечается. Создатель мемориального комплекса уже заявил, что намерен пополнить аллею новыми героями и установить еще около полусотни памятников, посвященных выходцам из всех союзных республик.