В ХК «Салават Юлаев» рассказали, как проходит трансферное межсезонье

У «Салавата Юлаева» будут новички. До старта хоккейного сезона есть время. И для болельщиков сейчас самая горячая пора – трансферное межсезонье. Переходы игроков из команды в команду позволяют поклонникам игры сделать прогноз, на что в следующем сезоне будет претендовать башкирский хоккейный клуб.

Это межсезонье для руководителей хоккейных клубов одно из самых необычных в истории. Специфика рынка принципиально изменилась. Уфимскому клубу, который на протяжении многих лет делал ставку на легионеров из Европы, пришлось полностью поменять концепцию. При этом в Уфе не готовы переплачивать возрастным звездам. Так, одна из легенд уфимского клуба Александр Радулов переехал из НХЛ в казанский «Ак Барс». При этом лучшие годы форварда уже позади. Перегружать зарплатную ведомость непомерными по меркам КХЛ контрактами – большой риск. Костяк «Салавата» в следующем сезоне составят те же игроки, что и в прошлом. Приобретения можно назвать точечными. Главным на данный момент является подписание атакующего защитника Райана Мерфи. Он призван заменить в составе датчанина Филипа Ларсена.

Мне кажется, что на фоне Ларсена и его последнего сезона это очень хорошее приобретение. Уфе нужен был хороший атакующий праворукий защитник. Также можно выделить трансфер Тимкина. Опытный человек, недорогой, в четвертое звено. Денис Таипов, спортивный журналист

Большие ожидания возлагаются на Ивана Дроздова. «Салават Юлаев» отдал за белорусского нападающего форварда молодежной сборной России Александра Пашина и денежную компенсацию. Селекция команды еще не закончена. Не хватает «Салавату» прежде всего нападающего для первого звена.

Мы сейчас в активной фазе поиска легионеров. Но при этом мы и не торопимся. Для нас нет самоцели занять квоту пяти иностранцев. Для нас главное – не торопясь взять того человека, который нам нужен. Такие кандидаты у нас есть. Мы ведем активные переговоры. Надеемся, что скоро будут приобретения. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Тренерский штаб Виктора Козлова дополнили Константин Кольцов, тренер по физподготовке из Франции Адриан Вальво и тренер вратарей Олег Филимонов, который на протяжении всей карьеры работал в родном Хабаровске. Кроме того, продлен контракт со старожилом штаба Николаем Цулыгиным. После ухода из команды Юхи Метсолы и Александра Шарыченкова вратарская линия полностью обновилась. Пару голкиперов составят Андрей Кареев и Илья Ежов. При этом основным должен стать именно Кареев, который два сезона провел в финской лиге.

Я абсолютно согласен с теми, кто испытывает сомнения в его психологической устойчивости. Мы прекрасно помним, как он играл до отъезда. Финский чемпионат более закрытый, более системный. Там вратарю легче. Плюс там гораздо меньше давление. Ты можешь там пропустить семь шайб, и тебя никто не снимет, ты будешь спокойно играть. Алексей Горюнов, спортивный журналист