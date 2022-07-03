В ХК «Салават Юлаев» рассказали, как проходит трансферное межсезонье

У «Салавата Юлаева» будут новички. До старта хоккейного сезона есть время. И для болельщиков сейчас самая горячая пора – трансферное межсезонье. Переходы игроков из команды в команду позволяют поклонникам игры сделать прогноз, на что в следующем сезоне будет претендовать башкирский хоккейный клуб.
Это межсезонье для руководителей хоккейных клубов одно из самых необычных в истории. Специфика рынка принципиально изменилась. Уфимскому клубу, который на протяжении многих лет делал ставку на легионеров из Европы, пришлось полностью поменять концепцию. При этом в Уфе не готовы переплачивать возрастным звездам. Так, одна из легенд уфимского клуба Александр Радулов переехал из НХЛ в казанский «Ак Барс». При этом лучшие годы форварда уже позади. Перегружать зарплатную ведомость непомерными по меркам КХЛ контрактами – большой риск. Костяк «Салавата» в следующем сезоне составят те же игроки, что и в прошлом. Приобретения можно назвать точечными. Главным на данный момент является подписание атакующего защитника Райана Мерфи. Он призван заменить в составе датчанина Филипа Ларсена.
Большие ожидания возлагаются на Ивана Дроздова. «Салават Юлаев» отдал за белорусского нападающего форварда молодежной сборной России Александра Пашина и денежную компенсацию. Селекция команды еще не закончена. Не хватает «Салавату» прежде всего нападающего для первого звена.
Тренерский штаб Виктора Козлова дополнили Константин Кольцов, тренер по физподготовке из Франции Адриан Вальво и тренер вратарей Олег Филимонов, который на протяжении всей карьеры работал в родном Хабаровске. Кроме того, продлен контракт со старожилом штаба Николаем Цулыгиным. После ухода из команды Юхи Метсолы и Александра Шарыченкова вратарская линия полностью обновилась. Пару голкиперов составят Андрей Кареев и Илья Ежов. При этом основным должен стать именно Кареев, который два сезона провел в финской лиге.
12 июля команда соберется в Уфе и пройдет углублённый медицинский осмотр. 29 июля юлаевцы проведут товарищескую игру в Нижнекамске против «Нефтехимика», а 4 августа – в Уфе против «Автомобилиста». С 10 по 13 августа на «Уфа-Арене» состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан». В конце месяца юлаевцы примут участие в предсезонном турнире «Кубок Танеко», который пройдет в Казани.