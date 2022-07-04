В Уфе абитуриенты УГНТУ встретились с руководством вуза

Впервые после пандемии знакомство выпускников школ с университетом прошло очно. Кроме того, в этом году изменилась и работа приемной комиссии: теперь для поступления на бюджетную форму обучения необходимо предоставить оригинал аттестата.

Заведующие кафедрами познакомили школьников и их родителей с деятельностью вуза, а также ответили на все вопросы.

Конечно же, мы доводим информацию о том количестве бюджетных мест, которое предусмотрено у нас в этом году: более 3900 бюджетных мест – это самый высокий показатель в Республике Башкортостан. Для абитуриентов это значит, что к нам будет проще поступить, чем в предыдущие годы.

Денис Каретников, руководитель секретариата приемной комиссии УГНТУ
Фото №1 - В Уфе абитуриенты УГНТУ встретились с руководством вуза

По официальным данным ежегодно в УГНТУ подают документы порядка 15 тысяч абитуриентов, но поступают в вуз меньше половины. День открытых дверей прошел во Дворце молодежи, мероприятие было направленно на то, чтобы помочь выпускникам определиться с направлением и будущей профессией. Прием заявок продлится до 18 августа.

Сегодня пришла на день открытых дверей, чтобы постараться с этим разобраться. Подхожу к каждому столу, узнаю.

Диана Валиева, абитуриент 
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