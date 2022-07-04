В Уфе абитуриенты УГНТУ встретились с руководством вуза

Конечно же, мы доводим информацию о том количестве бюджетных мест, которое предусмотрено у нас в этом году: более 3900 бюджетных мест – это самый высокий показатель в Республике Башкортостан. Для абитуриентов это значит, что к нам будет проще поступить, чем в предыдущие годы.

Денис Каретников, руководитель секретариата приемной комиссии УГНТУ