Офицеры дорог: истории сотрудников ГИБДД Башкирии

Обеспечение безопасности на дорогах, погони и обезвреживание преступников. Российская Госавтоинспекция отмечает свое 86-летие. О непростой и опасной службе республиканских сотрудников ГИБДД – в нашем специальном репортаже «Офицеры дорог».

Майор полиции в отставке – тот самый человек, который и предопределил судьбу Ильвира Каюмова. Сыну офицера за честь пойти по стопам отца. На обед к родителям раз в неделю – традиция. За семейным столом все разговоры о службе.

В свои 35 старший лейтенант Каюмов – начальник отдела ГИБДД по Иглинскому району. Быть продолжателем милицейской династии, а в семье оба брата отца носили погоны, – непросто. Тут и высокий спрос, и большая ответственность перед старшими по званию.

Айрат Гильмиянович после инсульта скромно отмалчивается, но безупречная служба экс-заместителя командира ДПС республиканского ГИБДД была отмечена Министерством внутренних дел медалями всех трех степеней и почетными грамотами. Честность, порядочность и верность присяге – эти понятия и сыну прививал с детства.

Инспекторы ДПС ежедневно заступают на смену, когда республика еще спит. Ни в палящее солнце, ни в лютый мороз сотрудникам ГИБДД непозволительно покидать пост. И все ради того, чтобы наши дороги были безопасными и для пешеходов, и для тех, кто за рулем. За последний год ведомству удалось ликвидировать в Башкирии 10 мест концентрации крупных аварий.

Максимально сократить смертность на дорогах, максимально сделать движение комфортным. Приходится маневрировать, есть такое официальное определение – передислокации постов. Я лично контролирую вопросы, особенно те, которые связаны с детьми, автобусами, организацией движения на проблемных участках. Владимир Севастьянов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Работа ГИБДД – это не только профилактика на дорогах. Ещё и обезвреживание преступников. Порой особо опасных. Граната оказалась учебной, но об этом бывший спецназовец, награждённый орденом Мужества, Альберт Талипов в тот момент не знал. Но чтобы обезопасить окружающих, ринулся в неравный бой.

То, что происходило дальше лейтенант Ризванов восстановит в памяти только благодаря кадрам с камеры видеонаблюдения. Попытка задержать нетрезвого таксиста, который успел совершить столкновение с личным автомобилем полицейского, обернется для него пятью ножевыми ранениями. Острие ножа лишь чудом пройдет рядом с сердцем. А нападавшим окажется к тому же еще и сосед. На помощь тогда придет случайный прохожий. Из-за большой потери крови Данис Ризванов проведет месяц в реанимации, полгода на больничном. Говорит, выкарабкался благодаря сослуживцам.

Сделали 3 операции, 5 больниц поменял. Мне ребята помогали, всячески поддерживали. У нас отличный коллектив. Нападавшему дали 14 лет. Данис Ризванов, инспектор ДПС

А вот по этому резонансному уголовному делу еще ведется следствие. В результате аварии на трассе М-5 «Урал» в апреле погибает 32-летний старший лейтенант полиции особого батальона Рафис Хайритдинов. Во время работы он заметил подозрительный внедорожник Chevrolet Niva, попытался его остановить. Но водитель не успел вовремя затормозить и сбил полицейского. Эти кадры были сняты ровно год назад, ко Дню ГИБДД. Тогда вместе со старшим братом Равилем они рассказывают о том, как вслед за отцом, который был инспектором дорожного движения в 90-х, выбрали ту же профессию. Профессию, опасную для жизни.

Отец наставлял нас, что инспектор ДПС должен быть честным, добросовестным, ответственным, чтобы не терять авторитет в глазах населения и коллег. Равиль Хайритдинов, инспектор ДПС

Предотвратить аварии и сохранить жизни участников дорожного движения – такую задачу на оперативках еженедельно ставит руководство регионального ГИБДД перед своими сотрудниками. Их в управлении свыше полутора тысяч человек. 8 отделов: ДПС, дорожного и технического надзора, розыска, экзаменационно-регистрационный, информационного обеспечения, контрольно-профилактический, группа пропаганды и даже отдел исполнения законодательства об администрировании доходов бюджетной системы. Все вместе они нацелены навести порядок на дорогах. Но посыл главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова – работа в управлении должна строиться не из-под палки.

Подполковник милиции в отставке Наиль Шарифьянович словно ходячая энциклопедия. Пишет книги о работе в ГАИ, которой отдал 26 лет жизни. До сих пор помнит и номер офицерского значка, и первого табельного оружия. Начал службу страшим инспектором дорожного надзора, больше 10 лет руководил отделом ДПС Управления ГАИ. Присягу принимал трижды: как офицер советской армии, потом заступив в советскую милицию, с развалом СССР вновь выразил готовность с полной самоотдачей служить Родине.

Быть на страже закона, не щадя себя. Принципы работы в ГИБДД остались те же десятилетия спустя. Прицел – оказывать услуги оперативно с удобством для жителей, без очередей и волокиты. Именно с такой целью по распоряжению начальника управления в случае аварии все документы отныне оформляются на месте ДТП, разбирательства в полку ушли в прошлое.

Я начинал рядовым инспектором. Пришел по зову души, неравнодушен был к этой службе. – Что сложнее: там или в кресле? – Большая психологическая разница. На линии ты за себя, а тут ответственность за весь личный состав. Владимир Севастьянов, начальник УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Упростить жизнь автовладельцам – к этому стремится республиканская ГИБДД. 80 процентов регистрационных действий уже происходит с использованием портала Госуслуг. В Башкирии реализуется пилотный проект электронных удостоверений. Документы можно будет предъявлять инспекторам в виде QR-кодов. До конца проект планируют внедрить по всей стране.

Отсутствие у автохама именно водительского удостоверения и тяга к большим скоростям и виражам на дороге едва не стоила жизни Азату Нигмаджанову. Объявленный в федеральный розыск известный в соцестях как мажор на дорогих иномарках не просто сбил госавтоинспектора, а прокатил его на капоте кроссовера. Точно так же, правда, между другими автомобилями маневрировал и водитель этого ярко-желтого седана, едва не устроив сразу несколько аварий, дважды проскочив на красный сигнал светофора. Инспекторы ГИБДД были вынуждены устроить погоню за иномаркой. Гонщиком, к удивлению, оказалась автоледи, к тому же подшофе, да еще и с маленьким пассажиром. Но открыть дверь, игнорируя требование сотрудников, нетрезвая водительница категорически отказалась.

ГИБДД – это особая профессия. Надо ею жить, тут случайных людей нет. Смысл жизни – конечно, семья, но человек, который не живет ГИБДД, не сможет здесь работать. Ильгиз Шаяхметов, командир взвода

Она вооружена и опасна. Но это тот случай, когда даже если остановили за нарушение, думаешь: повезло. И кто сказал, что это неженская профессия? Ольга Годжиева вот уже 10 лет на страже безопасности на дорогах. Женский экипаж зачастую дислоцируется на опасном отрезке трассы М-5. На посту инспектора ДПС Ольга сменила отца и дядю. Еще одна трудовая династия республиканской Госавтоинспекции. Родные братья Николаюк устроились на службу еще в 83-м, зачастую вместе выезжали на дорожные происшествия, на заслуженный отдых прапорщики ушли в один и тот же год, отдав почти по 30 лет любимой работе.

У республиканской ГИБДД, кстати, отныне подрастает сын полка. Хотя этот малыш еще не знает, что до роддома вместе с родителями он добирался в сопровождении машин со спецсигналами. Отказать водителю в необычной просьбе инспекторы сочли просто непозволительным. Тут же сообщили в дежурную часть, включили маячки и, разгоняя зимние пробки, помчались в больницу. Спустя несколько дней благодарные родители новорожденного разыскали инспекторов и пригласили на выписку. Все же сын полка должен знать своих спасителей в лицо.

Сегодня сотрудники ГИБДД принимают поздравления. Российская Госавтоинспекция отмечает свое 86-летие. Советская ГАИ была образована 3 июля в 1936 году, положение утвердил Совет народных кoмиccapoв. За 8 с лишним десятилетий сменилась структура, название отделов и не одно поколение инспекторов. Но неизменно то, что сотни сотрудников ежегодно в свой профессиональный праздник продолжают нести службу.