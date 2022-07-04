Стали известны самые популярные у жителей Башкирии товары за прошлый год

Названы самые популярные у жителей Башкирии товары за прошлый год. Об этом сообщает издание КП-Уфа со ссылкой на пресс-службу Минторга РБ.

В прошлом году жители республики потратили на непродовольственные товары 499,4 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом товарооборот на промышленные товары вырос на 1,8%.

В общей структуре оборота непродовольственных товаров в Башкирии за прошлый год 6% пришлось на обувь, лекарства заняли 6,6%, одежда - 12,2%, бензин - 14,8%, легковые автомобили - 16,9%.