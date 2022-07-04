Появились подробности гибели 22-летнего водителя в Альшеевском районе Башкирии

Появились подробности смертельного ДТП в Альшеевском районе, в котором погиб 22-летний парень. Как сообщает издание КП-Уфа, погибшим оказался Ришат С., который ехал в сторону Раевки из Стерлитамака.
Ришат окончил УКСИВТ, после чего переехал в Стерлитамак. В тот злополучный день он ехал в сторону Раевки за рулем отечественной "Двенадцатой", однако в какой-то момент не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта около села Чураево. Парень погиб на месте происшествия.
Местные жители недоумевают, что могло быть причиной аварии, ведь Ришат был трезвым, а сам участок дороги находится в хорошем состоянии. Предварительно, виной могла стать высокая скорость, ведь молодой парень любил гонять, набрав за нарушения штрафов около 30 тыс. руб.
О Ришате отзываются, как об отзывчивом, добром человеке, он любил проводить время со своей семьей, и никогда не отказывал в помощи.
– Как же так, Ришат, тебе жить да жить, соболезнование всем родным, царствие небесное, – скорбят об утрате в окружении парня.
Фото: ГИБДД по РБ.