Появились подробности гибели 22-летнего водителя в Альшеевском районе Башкирии

Появились подробности смертельного ДТП в Альшеевском районе, в котором погиб 22-летний парень. Как сообщает издание КП-Уфа , погибшим оказался Ришат С., который ехал в сторону Раевки из Стерлитамака.

Ришат окончил УКСИВТ, после чего переехал в Стерлитамак. В тот злополучный день он ехал в сторону Раевки за рулем отечественной "Двенадцатой", однако в какой-то момент не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта около села Чураево. Парень погиб на месте происшествия.