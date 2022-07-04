Строители из Башкирии восстановят Петровскую школу №22 имени Шаймуратова в ЛНР вдвое быстрее

Строители из Башкортостана ремонтируют жилые дома и соцобъекты в городах Красный Луч и Петровское, которые были повреждены из-за обстрелов ВСУ. С ходом работ ознакомился первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Как сообщил телеведущий Владимир Соловьев, Сергей Кириенко призвал сократить срок восстановления школы №22 имени генерал-майора Шаймуратова в два раза. Изначально было запланировано, что восстановление учебного заведения займёт 2 года.
Также первый замглавы администрации президента РФ ознакомился с работой проекта «Поезд здоровья». Бригады медицинских работников — специалист УЗИ-диагностики, окулист, ЛОР, эндокринолог, кардиолог — провели выездной прием у местных жителей.