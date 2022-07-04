В одном из районов Башкирии появилась птица, занесенная в Красную книгу России

В Давлекановском районе Башкирии в природном парке «Аслы-Куль» появилась птица, занесенная в Красную книгу России. Каравайка - это птица из семейства ибисовых и отряда голенастых.

До этого на территории Башкирии фиксировали встречу с каравайкой один раз - 11 мая 2020 года около деревни Покровка в Стерлитамакском районе республики.