В одном из районов Башкирии появилась птица, занесенная в Красную книгу России

В Давлекановском районе Башкирии в природном парке «Аслы-Куль» появилась птица, занесенная в Красную книгу России. Каравайка - это птица из семейства ибисовых и отряда голенастых.
До этого на территории Башкирии фиксировали встречу с каравайкой один раз - 11 мая 2020 года около деревни Покровка в Стерлитамакском районе республики.
В этот раз редкая гостья посетила Давлекановский район. 28 июня 2022 года Эльза Габбасова вместе с Константином Даниловым сфотографировали каравайку на озере Аслыкуль, сообщает пресс-служба администрации Главы республики.
«Увидеть красивую и статную птицу — большая удача, а успеть снять — невероятное везение», — говорят наблюдатели за пернатыми.