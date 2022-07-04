В Башкирии спасатели помогли мужчине, которого покупала собака
В Дюртюлинском районе Башкирии спасатели помогли мужчине, которого покупала собака. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Около села Кушулево семейная пара и их приятель отдыхали на реке Белой. Семейная пара уплыла на лодке, оставив на берегу спящего товарища.
Когда мужчина проснулся, то решил самостоятельно отправиться домой, но заблудился. Как говорится, беда не приходит одна. Мало того, что мужчину бросили друзья, так ещё по дороге его покусала собака. Напуганный гражданин обратился за помощью в экстренные службы, сообщив своё примерное местоположение. Спустя некоторое время, заявитель был найден спасателями Госкомитета РБ по ЧС.
пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Спасатели доставили пострадавшего в Дюртюлинскую ЦРБ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.