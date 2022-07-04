В Башкирии мама с ребёнком эвакуировалась через окно из пожара

Как сообщает ИА «Башинформ», в двухкомнатной квартире на первом этаже произошло возгорание. Горящее помещение самостоятельно смогли покинуть мама и ребёнок. Сначала женщина передала ребёнка из окна очевидцам, а после выпрыгнула сама. К сожалению, женщина приземлилась неудачно и получила ушиб и перелом грудного позвонка.