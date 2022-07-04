В Башкирии мама с ребёнком эвакуировалась через окно из пожара

Накануне, 3 июля, в Дюртюлях зафиксирован крупный пожар. Инцидент произошёл в многоквартирном доме по улице Назара Наджми.
Как сообщает ИА «Башинформ», в двухкомнатной квартире на первом этаже произошло возгорание. Горящее помещение самостоятельно смогли покинуть мама и ребёнок. Сначала женщина передала ребёнка из окна очевидцам, а после выпрыгнула сама. К сожалению, женщина приземлилась неудачно и получила ушиб и перелом грудного позвонка.
Также помощь врачей потребовалась 67-летнему мужчине и 36-летней женщине. К счастью, погибших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.