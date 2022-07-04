Стали известны подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии

На 35 км трассы Нефтекамск-Янаул столкнулись две легковые машины: «Шевроле Нива» и «Хёндай Солярис». За рулём первого авто находился 82-летний пенсионер. Известно, что мужчина не успел затормозить, когда попутный «Хёндай» поворачивал налево. От удара авто вылетело в кювет.

Пожилой водитель скончался на месте аварии. Его пассажирка – 57-летняя дочь – экстренно доставлена в больницу. Известно, что в иномарке находились четыре человека: двое взрослых и двое детей 3 и 8 лет. Никто из них не пострадал.