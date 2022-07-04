В самолете Сочи-Уфа зафиксировали проблему при взлёте

Накануне, 3 июля, самолёт Сочи-Уфа зафиксировал проблему при взлёте. Об этом сообщает канал «Авиаинцидент».

В аэропорту Адлера капитан воздушного суда доложил о срабатывании индикатора двигателя – неисправность топливной автоматики. Известно, что самолёт два раза показал неисправность. Во второй раз датчик указал на расхождение показателей скорости.