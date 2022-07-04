Радий Хабиров прокомментировал лидерство Башкирии в рейтинге эффективности промышленной политики

Второй год подряд на вершине пьедестала. По итогам 2021 года Башкортостан вновь занял первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Об этом сегодня объявили на площадке международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Кубок победителя весом 10 килограммов, который разработали в этом году, Радию Хабирову вручил министр промышленности и торговли России. Денис Мантуров подчеркнул, что Республика Башкортостан добилась успеха прежде всего благодаря грамотной политике руководства в сфере поддержки и развития промышленности в регионе.

Основную роль здесь играет управленческая команда. Я имею в виду, что результат делают люди, а не машины. Машины только исполняют задачи людей, которые формируют политики и исполняют ее на практике. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России

Это результат большой системной работы, которая проводится в республике, отметил в беседе с журналистами глава Башкортостана. Несмотря на различные сложности, промышленность растет хорошими темпами. За пять месяцев 2022 года рост составил 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что выше среднего показателя по России.