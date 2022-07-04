В Уфу прибыло около 330 переселенцев из ЛДНР и Украины

Порядка 330 переселенцев из ЛДНР и Украины накануне прибыли в столицу республики. Для них подготовлены три пункта временного размещения: санаторий «Речные зори» в Уфе, гостиница «Урал» в Салавате и комплекс «Башкортостан» в Туймазах.

На столичном вокзале прибывших встречали и оказывали им помощь медработники, волонтеры, спасательные службы. Работал мобильный пункт для проведения ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. На место проживания выехали на нескольких автобусах. В числе переселенцев более 100 детей, одна беременная женщина, несколько человек с ограниченными возможностями здоровья. 8 семей привезли домашних питомцев, им предстоит ветеринарная проверка.