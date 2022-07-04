В Башкирии замглавы Мелеуза стал фигурантом еще одного уголовного дела из-за взяток

Брал взятки окнами. В отношении арестованного заместителя главы Мелеуза возбудили еще одно уголовное дело. Чиновник заставил предпринимателя помочь с ремонтом личного дома.
Как рассказали в Следственном комитете республики, в июне прошлого года мэрия заключила контракт на ремонт и восстановление проезда автомобильной дороги Давлеткулово – Сухаревка в Мелеузовском районе. Заместитель главы, принимавший дорогу, потребовал взятку в размере 200 тысяч рублей от исполнителя работ. В итоге получил желаемое в виде новых окон для своего дома.
Ранее правоохранителями уже было выявлено, что мужчина получил взятку в размере двух миллионов рублей за беспрепятственную приемку новых квартир для детей-сирот. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.