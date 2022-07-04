В Башкирии прошел турнир среди юных лучников

В Иглинском районе, рядом с селом Ивано-Казанка, прошел турнир среди юных лучников. Несколько десятков участников на два дня окунулись в атмосферу Средневековья.

Лучники жили в палатках, а одним из правил было обязательное использование традиционной одежды кочевников. Всех стрелков поделили на возрастные группы от 7 до 17 лет. Организаторы подготовили несколько соревновательных этапов, в каждом из которых были отличающиеся друг от друга мишени и дистанции. Турнир «Угатар» проводится в пятый раз. Поначалу его организовывали в обычном спортзале, однако из-за большого количества желающих стрельбище перенесли на свежий воздух.

Приехали лучшие их лучших, которые прошли отбор в своих районах, это 20 районов. У нас более военно-прикладные этапы, это стрельба на скорость, с неудобной позиции, с пенька, с разворота, с колена и т.д. Мы взяли мишени, которые входят во всемирные игры кочевников. Юлай Галиуллин, руководитель движения «Мэргэн уксы»

Следует отметить, что у каждого участника собственные стрелы и луки, которые различались по видам, например, были башкирские, турецкие, венгерские и не только. На фестиваль юные стрелки приехали со всей республики. Одна из задач, по словам организаторов, – привлечь детей и молодежь к систематическим занятиям спортом, а также к изучению исторического и культурного наследия народов, развитию событийного туризма в Республике Башкортостан. По итогам выявлены 12 лучших лучников.