В Башкирии прошел турнир среди юных лучников

В Иглинском районе, рядом с селом Ивано-Казанка, прошел турнир среди юных лучников. Несколько десятков участников на два дня окунулись в атмосферу Средневековья.
Лучники жили в палатках, а одним из правил было обязательное использование традиционной одежды кочевников. Всех стрелков поделили на возрастные группы от 7 до 17 лет. Организаторы подготовили несколько соревновательных этапов, в каждом из которых были отличающиеся друг от друга мишени и дистанции. Турнир «Угатар» проводится в пятый раз. Поначалу его организовывали в обычном спортзале, однако из-за большого количества желающих стрельбище перенесли на свежий воздух.
Следует отметить, что у каждого участника собственные стрелы и луки, которые различались по видам, например, были башкирские, турецкие, венгерские и не только. На фестиваль юные стрелки приехали со всей республики. Одна из задач, по словам организаторов, – привлечь детей и молодежь к систематическим занятиям спортом, а также к изучению исторического и культурного наследия народов, развитию событийного туризма в Республике Башкортостан. По итогам выявлены 12 лучших лучников.