В Уфе огнём охватило усадьбу Шамовых

Усадьба Шамовых построена в 1890 году, является объектом культурного наследия. Ранее здесь был установлен факт отсутствия металлической лестницы, ведущей в помещения второго этажа дома. Также пропала одна из металлических дверей, ведущая в подвал (винный погреб). Тогда было впервые возбуждено уголовное дело по факту хищения предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность.