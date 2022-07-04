В Уфе огнём охватило усадьбу Шамовых

Сегодня, 4 июля, в Уфе зафиксирован крупный пожар. Огнём охватило усадьбу Шамовых, двухэтажный жилой дом по улице Октябрьской Революции.
На место инцидента прибыли 45 человек личного состава и 15 единиц техники. Спасатели зафиксировали возгорание кровли на втором этаже. Пострадавших и погибших не выявлено. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.
Усадьба Шамовых построена в 1890 году, является объектом культурного наследия. Ранее здесь был установлен факт отсутствия металлической лестницы, ведущей в помещения второго этажа дома. Также пропала одна из металлических дверей, ведущая в подвал (винный погреб). Тогда было впервые возбуждено уголовное дело по факту хищения предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность.
Фото: МЧС по РБ.