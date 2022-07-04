В Уфе двое подростков воровали выручку из водных терминалов

В Уфе полицейские задержали двух парней, которые неоднократно вскрывали автоматы по продаже воды. Свидетель грабежа и камеры видеонаблюдения помогли полицейским установить личности предполагаемых злоумышленников.

Воришками оказались двое 16-летних уфимцев. По предварительным данным, юноши не впервые взламывают автоматы. На этот раз они смогли получить 6 тысяч рублей, вскрыв кусачками замок терминала. Инструмент уфимцы приобрели заранее, купив его специально для взлома подобных аппаратов.