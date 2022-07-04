Лидерство в рейтинге и расширение сотрудничества: каким стал первый день «Иннопрома» для Башкирии

Второй год подряд на вершине пьедестала. По итогам 2021 года Республика Башкортостан вновь заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Об этом сегодня объявили на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. В международной выставке принял участие и глава Башкортостана. Радий Хабиров провел также ряд деловых встреч.

Четвертое место по взаимодействию региона с Минпромторгом, третьи в стране по показателю господдержки промышленности и, наконец, лучшие в деловой активности региона. По трем из пяти блоков Башкортостан практически на самой вершине. Итоговый же результат – первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России.

По совокупности всех показателей Башкортостан второй раз подряд занимает первое место. Результат делают люди, а не машины. Машины только исполняют задачи людей, которые формируют политики и исполняют ее на практике. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации

Прежде всего благодаря грамотной политике руководства республики Башкортостан второй год подряд остаётся на первой строчке рейтинга, отметил Денис Мантуров. За победу федеральный министр вручил Радию Хабирову кубок весом 10 килограммов. Таким тяжёлым его сделали по просьбе главы нашей республики. После победы в прошлом году Радий Хабиров подчеркнул, что завоевать первое место было нелегко, поэтому и кубок должен быть повесомее.

Мы создали новый институт коммуникаций с крупным бизнесом – постоянно действующие рабочие группы. В этом формате мы сотрудничаем с большинством крупных компаний, которые работают в регионе: «Газпром», Ростех, «Роснефть». Это очень удобная форма индустриальной коммуникации. И, конечно, мы активно применяем меры поддержки по линии Министерства промышленности и торговли России. Всё это дало такой совокупный результат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Несмотря на различные сложности, промышленность развивается хорошими темпами. За пять месяцев текущего года рост составил 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого, что выше среднего показателя по России. Опыт Башкортостана по достижению целей устойчивого развития хотят внедрить по всей стране, отметили сегодня федеральные эксперты.

Сегодня Башкортостан – это пилотная площадка, где мы опробуем все механизмы, направленные на реализацию поручений президента и повышение инвестиционной привлекательности. Башкортостан по количеству созданных промышленных кластеров является одним из лидеров. Андрей Шпиленко, директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

О необходимости развития промышленных кластеров в современных условиях сегодня говорил в своем выступлении и председатель правительства России. В рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Михаил Мишустин провел стратегическую сессию на тему «Промышленный переход: опыт лидеров».

У нашей страны огромный потенциал. Уверен, что совместными усилиями мы сможем раскрыть его в полной мере, предложить эффективные механизмы для быстрого достижения технологического суверенитета, ответы на вызовы, которые стоят перед нами. Только вместе мы сделаем Россию сильной. Будем создавать современные решения и реализовывать масштабные проекты на благо наших граждан. Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

Сразу после пленарного заседания состоялось официальное открытие международной выставки. Одну из самых ярких экспозиций на ней представила Республика Башкортостан. Это совместный стенд региона и Башкирской содовой компании. А чуть ранее здесь состоялась рабочая встреча главы республики с заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасаном Бюйюкдеде. Речь шла о расширении сотрудничества.

В Башкортостане успешно работают несколько турецких компаний, ведутся переговоры и о новых инвестпроектах. Мы рады, что наш бизнес работает в России, и благодарим республику за такое теплое отношение к турецким предпринимателям. Хасан Бюйюкдеде, заместитель министра промышленности и технологий Турции