Лидерство в рейтинге и расширение сотрудничества: каким стал первый день «Иннопрома» для Башкирии

Второй год подряд на вершине пьедестала. По итогам 2021 года Республика Башкортостан вновь заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Об этом сегодня объявили на форуме «Иннопром» в Екатеринбурге. В международной выставке принял участие и глава Башкортостана. Радий Хабиров провел также ряд деловых встреч.
Четвертое место по взаимодействию региона с Минпромторгом, третьи в стране по показателю господдержки промышленности и, наконец, лучшие в деловой активности региона. По трем из пяти блоков Башкортостан практически на самой вершине. Итоговый же результат – первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России.
Прежде всего благодаря грамотной политике руководства республики Башкортостан второй год подряд остаётся на первой строчке рейтинга, отметил Денис Мантуров. За победу федеральный министр вручил Радию Хабирову кубок весом 10 килограммов. Таким тяжёлым его сделали по просьбе главы нашей республики. После победы в прошлом году Радий Хабиров подчеркнул, что завоевать первое место было нелегко, поэтому и кубок должен быть повесомее.
Несмотря на различные сложности, промышленность развивается хорошими темпами. За пять месяцев текущего года рост составил 6,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого, что выше среднего показателя по России. Опыт Башкортостана по достижению целей устойчивого развития хотят внедрить по всей стране, отметили сегодня федеральные эксперты.
О необходимости развития промышленных кластеров в современных условиях сегодня говорил в своем выступлении и председатель правительства России. В рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Михаил Мишустин провел стратегическую сессию на тему «Промышленный переход: опыт лидеров».
Сразу после пленарного заседания состоялось официальное открытие международной выставки. Одну из самых ярких экспозиций на ней представила Республика Башкортостан. Это совместный стенд региона и Башкирской содовой компании. А чуть ранее здесь состоялась рабочая встреча главы республики с заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасаном Бюйюкдеде. Речь шла о расширении сотрудничества.
Завтра работа международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге продолжится. Она без преувеличения должна стать одной из самых важных за все годы её проведения. Промышленность России вновь столкнулась с новыми вызовами, но они открывают новые возможности, считают участники масштабного форума.