Завод пластмассовых изделий из Башкирии осваивает новые рынки сбыта в странах Азии и СНГ

Закрытие границ на западе открыло двери на востоке. Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» выходит на новые рынки сбыта в странах СНГ и азиатском регионе. Современное оборудование, приобретенное благодаря льготному займу от Фонда развития промышленности республики, позволило расширить ассортимент и увеличить мощности предприятия.

Ведро для кормления телят, произведенное в Польше, обходилось башкирским животноводам в 2000 рублей. Альтернативу предложили на заводе пластмассовых изделий в Октябрьском. И по цене почти в пять раз ниже. Линейка выпускаемой продукции на предприятии превышает полторы тысячи позиций и растет благодаря Фонду поддержки промышленности республики.

Они закрывают нишу бизнеса, выдавая нам дешёвые и длинные деньги. От 1 до 3% годовых, от 3 до 5 лет. Раиль Фахретдинов, генеральный директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива»

Пресс-формы для пластмассовых изделий предприятие производит самостоятельно, поэтому недостатка нет. А благодаря своевременному техобслуживанию продукция получается высокого качества.

Это изделие, как стекло, как хрусталь, прозрачное должно быть, блестеть. Поэтому мы ее полируем алмазной пастой. Динар Булатов, слесарь-инструментальщик

Но закрытие европейского рынка всё же сказалось. В частности, нарушилась логистика поставок металла, из которого на заводе собирают оборудование. Выход нашли на российском рынке.

Уже есть одна компания из Саратова, уже поставляет металл. Завтра поедем ещё на «Иннопром» в Екатеринбург и там будем искать новых поставщиков. Айдар Багаутдинов, руководитель инструментального цеха

Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» стал первым предприятием в республике, получившим поддержку Фонда развития промышленности. В общей сложности было получено 5 займов на сумму 337 млн рублей. Средства направили на приобретение современного высокотехнологичного оборудования, которое в автоматическом режиме работает круглые сутки, выпуская импортозамещающую продукцию.

Мы очень ждали эти станки, они очень разгружают ручной труд. Роботы сами всё делают, нам остается только упаковать и по мелочи собрать. Любовь Дрёмина, машинист литейных и выдувных машин

Сегодня стало известно о том, что Башкортостан вновь занял первое место в рейтинге регионов России по эффективности реализации промышленной политики. Но для заводчан это не стало неожиданностью. По словам специалистов, это закономерный результат деятельности руководства региона, которое уделяет огромное внимание поддержке всех видов производств.

Радий Фаритович поддерживает все предприятия. Мы ездили в Узбекистан и нашли новых клиентов, еженедельно им отгружаем. Экспорт нас очень выручает. Павел Грюмов, коммерческий директор завода пластмассовых изделий «Альтернатива»