В Башкирии женщина издевалась над котом во время прямого эфира в соцсетях

Жительница Салавата измучила домашнего питомца в прямом эфире. В ходе стрима в соцсетях женщина била своего кота и пыталась откусить животному ухо. Всё ради лайков и донатов. Между тем зоозащитники забили тревогу.

На этих кадрах 31-летняя Жанна Котова бьет и кусает своего кота в прямом эфире. Животное пытается вырваться из рук хозяйки, но она его не отпускает, ведь, судя по лайкам и донатам, зрителям такой контент вполне нравится. Но как только запись с этого трэш-стрима попала в сеть, зоозащитники забили тревогу. О Жанне снова начали говорить, однако, скорее всего, это и было ее изначальной целью. Ведь она уже не впервые шокирует интернет-пользователей своими скандальными эфирами.

Женщина прославилась откровенным танцем. На фоне ее 5-летняя дочь, которую нерадивая мать попросту не замечает. Всего же у женщины трое детей. После этого скандала ее лишили родительских прав только на одного из них. Остальные всё еще живут с мамой.

Собранные со своих трансляций деньги женщина в основном тратит на алкоголь и вечеринки с мужчинами. Дети в этот момент ходят без присмотра на улице, либо за ними временно присматривают соседи.

Ничего не хочу о ней говорить. Плохая женщина, и всё. Соседка

Ребенок, которого забрали у нерадивой матери, сейчас живет с бабушкой. На этом фоне горе-мамаша, видимо, решила сразу обозначить младшим, как нужно общаться с родственницей. Вот голосовое сообщение, адресованное, судя по всему, бабушке детей:

– Бабуля, привет! – А, это бабуля! Скажи: «Бабуля, пошла в ж**у!» – Нет, так нельзя говорить! – Пошла в ж**у, бабуля!

Остальных детей у матери еще не забрали, так как в отделе опеки и попечительства решили дать ей шанс на исправление. Но она его так и не использовала, поэтому чиновники мэрии обратились с исковым заявлением в суд, чтобы лишить Жанну родительских прав. Сама же женщина не видит в своей деятельности ничего плохого.