В Башкирии назначили нового главного врача в ЦРБ Мелеузовского района

В Башкирии назначили главного врача Центральной районной больницы Мелеузовского района. Глава Министерства здравоохранения назначил на должность Салават Умутбаева.

Новый главный врач больницы является уроженцем города Мелеуза. Будущий медицинский работник окончил БГМУ в 2011 году.

Ранее Салават Умутбаев работал неврологом в ГБУЗ РБ РКПБ, Клиники БГМУ, заведующим неврологическим отделением в больнице имени Куватова. Новый главный врач ЦРБ Мелеузовского района награжден званием «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской республики» за работу и помощь коллегам во время активности ковида.