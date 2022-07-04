В Башкирии продлили срок приема заявок на получение награды «Отцовская доблесть»

В Башкортостане продлили срок приема заявок для участия в конкурсе на соискание награды «Отцовская доблесть». Сделать это можно до 1 августа. В этом году в оргкомитет поступило уже более 90 заявок. Один из участников конкурса – Марат Ахметшин из Чишминского района, который вырастил дочь-чемпионку и содержит большое хозяйство.

Небольшая тренировка – обязательный ежедневный ритуал. Нужно поддерживать форму, тем более чемпионке. 17-летняя Айгуль Муратова два года назад победила в конноспортивном турнире «Терра Башкирия». К заветной мечте девушка шла под руководством папы. Именно он помог ей первый раз сесть на лошадь и сделал все, чтобы Айгуль стала спортсменкой. Теперь в коллекции девушки немало наград. Все благодаря заповедям папы. Айгуль занимается еще и легкой атлетикой. На отдельном столе в доме выставлены все награды семьи. И на дочь возлагают большие надежды.

В семье Ахметшиных есть трое сыновей. Старшие уже завели семьи и живут отдельно. Марат рассказывает, что всегда мечтал о дочке. С женой объездили много приютов. Маленькая полуторагодовалая Айгуль сразу запала в душу супругам. И не раздумывая, они взяли ее под опеку. Она стала главной помощницей по хозяйству.

Марат долгое время руководил КФХ. Но уйдя на пенсию, не смог обойтись малым хозяйством. В его подворье есть коровы, козы, свиньи, куры. Но главное богатство – лошади.

Марат Ахметшин радеет за село. Помогает проводить сабантуи и на своем грейдере поддерживает состояние дорог в поселке. Кстати, заявку на конкурс «Отцовская доблесть» подал не он сам. Это сделала Айгуль, потому что гордится своим папой. К слову, срок приема заявок на III республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть» продлили до 1 августа. Организаторы – Общественная палата Башкортостана – решили дать возможность принять участие как можно большему числу желающих.

Внесены изменения в регламент. Все, кто подавал заявления на предыдущие два конкурса, могут снова подать документы. Неважно, первый это брак или второй. Все отцы нужны, все отцы важны, и мы хотели бы отметить всех. Подарки будут очень хорошие. Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан