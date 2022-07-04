Творческий сезон Башоперы завершился премьерой «Евгения Онегина»

В Башкирском театре оперы и балета состоялся премьерный показ оперы «Евгений Онегин». Постановка завершила очередной сезон Башоперы. Подготовка к премьере спектакля длилась два года. Для актеров было изготовлено 300 костюмов и столько же пар обуви.
Оперу Чайковского впервые исполнили в 1879 году в Москве на сцене Малого театра. Постановка пережила разные интерпретации, даже на зарубежных площадках, но до сих пор не теряет актуальности. Для молодого режиссера Ляйсан Сафаргуловой работа над «Евгением Онегиным» стала дебютной.