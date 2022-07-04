Уфимский «Толпар» провел первую ледовую тренировку в этом сезоне

Накануне молодые хоккеисты начали двухмесячную подготовку перед стартом нового чемпионата. Как прошло первое тренировочное занятие во Дворце спорта и какие задачи ставят перед собой хоккеисты?
Владимир Потапов ещё в прошлом сезоне работал с «Торосом», а сейчас взял под крыло молодёжь из «Толпара». По словам специалиста, ему одинаково нравится и работа с профессионалами, и развитие перспективных хоккеистов. А таких в уфимском клубе действительно много. Один из них – Матвей Бабенко. Концовку прошлого сезона талантливый нападающий пропустил из-за травмы. Однако сейчас он восстановился и ставит перед собой максимальные цели.
На первом занятии на льду тренерский штаб серьёзных нагрузок своим подопечным не давал. Тренировка была втягивающей и, самое главное, бесконтактной. Для хоккеистов важно восстановить технические и координационные навыки. Ну а некоторые игроки оказались в «Толпаре» впервые, перейдя из хоккейной школы.
Сейчас команда работает в составе 30 полевых игроков и двух вратарей. Есть возрастные хоккеисты, которые проведут свой последний сезон в МХЛ, а значит, они обязаны выкладываться на все сто процентов. Есть и совсем юные перспективные парни 2005 и 2006 годов рождения. В руководстве и тренерском штабе ставят перед командой сразу несколько целей.
Сборы в Уфе пройдут до 21 июля. В этом месяце «Толпар» планирует провести товарищеские матчи с «Торосом» и «Реактором», после чего будет готовиться к представительному предсезонному турниру в Санкт-Петербурге.