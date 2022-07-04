Уфимский «Толпар» провел первую ледовую тренировку в этом сезоне

Накануне молодые хоккеисты начали двухмесячную подготовку перед стартом нового чемпионата. Как прошло первое тренировочное занятие во Дворце спорта и какие задачи ставят перед собой хоккеисты?

Владимир Потапов ещё в прошлом сезоне работал с «Торосом», а сейчас взял под крыло молодёжь из «Толпара». По словам специалиста, ему одинаково нравится и работа с профессионалами, и развитие перспективных хоккеистов. А таких в уфимском клубе действительно много. Один из них – Матвей Бабенко. Концовку прошлого сезона талантливый нападающий пропустил из-за травмы. Однако сейчас он восстановился и ставит перед собой максимальные цели.

В первую очередь командная задача – выиграть Кубок Харламова. Всегда самые высокие задачи. Для себя – стать лучшим бомбардиром команды, а также лучшим снайпером. Матвей Бабенко, нападающий МХК «Толпар»

На первом занятии на льду тренерский штаб серьёзных нагрузок своим подопечным не давал. Тренировка была втягивающей и, самое главное, бесконтактной. Для хоккеистов важно восстановить технические и координационные навыки. Ну а некоторые игроки оказались в «Толпаре» впервые, перейдя из хоккейной школы.

Взаимоотношения в команде рабочие, видно различие между юниорским хоккеем и командой молодёжной лиги. Ребята подходят более профессионально к своей работе. Искандер Хафизов, нападающий МХК «Толпар»

Сейчас команда работает в составе 30 полевых игроков и двух вратарей. Есть возрастные хоккеисты, которые проведут свой последний сезон в МХЛ, а значит, они обязаны выкладываться на все сто процентов. Есть и совсем юные перспективные парни 2005 и 2006 годов рождения. В руководстве и тренерском штабе ставят перед командой сразу несколько целей.

Без достижения результата определенную звезду в плане характера не сделаешь, будем требовать побед в единоборствах, микродуэлях, и в этих матчах будет формироваться дух команды. Владимир Потапов, старший тренер МХК «Толпар»