В Уфе вновь заработал культурно-досуговый центр для пожилых

Уфимский культурно-досуговый центр «Сеньор» вновь открыл свои двери. Там занимаются профилактикой нарушений деятельности головного мозга людей пожилого возраста и деменции.
Гимнастика, изучение иностранных языков, нейробика, танцы, занятия искусством – всего более 20 дисциплин. Из-за пандемии центр закрывался. Теперь он вновь работает, заняв часть помещений в здании Башпотребсоюза.
Руководство центра ставит перед собой цели на будущее. В ближайшее время планируется открыть подобные учреждения Стерлитамаке и Калининграде. Есть также интерес и к Санкт-Петербургу.