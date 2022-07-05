В Уфе вновь заработал культурно-досуговый центр для пожилых

Гимнастика, изучение иностранных языков, нейробика, танцы, занятия искусством – всего более 20 дисциплин. Из-за пандемии центр закрывался. Теперь он вновь работает, заняв часть помещений в здании Башпотребсоюза.

Руководство центра ставит перед собой цели на будущее. В ближайшее время планируется открыть подобные учреждения Стерлитамаке и Калининграде. Есть также интерес и к Санкт-Петербургу.