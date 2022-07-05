В Башкирии появилась первая муниципальная электронная энциклопедия

Первая муниципальная электронная энциклопедия республики выпущена в Дюртюлинском районе. На основе книги энциклопедисты региона подготовили её онлайн-версию. Её разместили на официальном сайте Дюртюлинской централизованной библиотечной системы.

На электронном ресурсе представлены статьи об истории, культурной жизни, системе образования, здравоохранения, сельском хозяйстве, географических объектах, природных ресурсах, об известных людях, внёсших вклад в становление и развитие района и республики. В энциклопедию включено более 1650 статей, в том числе около 1100 биографических.