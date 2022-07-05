Эксперты оценили работу Башкирии по развитию промышленности

Для меня такой результат был абсолютно ожидаемым. Башкортостан стал лучшим, потому что они не боятся экспериментировать, лучшим, потому что они применяют все доступные инструменты — и региональные, и федеральные — для развития промышленного потенциала республики. Лучшим, потому что они уделяют внимание работе с молодежью. Лучшим, потому что они не на словах, а на деле помогают бизнесу. Ещё раз от всей души поздравляю команду Радия Фаритовича Хабирова! Желаю, чтобы та вершина, которую они сегодня достигли, стала для них очередной ступенью к новым, большим высотам. А мы — люди, которые любят, ценят и уважают Республику Башкортостан, — будем всегда помощниками, которые будут способствовать достижению этих новых высот.

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России