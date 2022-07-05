Эксперты оценили работу Башкирии по развитию промышленности

Накануне, 4 июля, в рамках работы Международного форума «Иннопром-2022» в Екатеринбурге стало известно, что Башкирия вновь возглавила рейтинг регионов по эффективности реализации промышленной политики. Республике удаётся удерживать первое место с прошлого года, обогнав тем самым даже Москву и Московскую область.
Федеральные эксперты высоко оценили работу Башкирии по развитию промышленной сферы.
Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко на площадке «Иннопрома» высоко оценил опыт Башкирии по повышению инвестиционной привлекательности и достижению целей устойчивого развития.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Башкортостан — это та пилотная площадка, где опробуются все механизмы, направленные на реализацию поручений Президента.