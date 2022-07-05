Эксперты оценили работу Башкирии по развитию промышленности

Накануне, 4 июля, в рамках работы Международного форума «Иннопром-2022» в Екатеринбурге стало известно, что Башкирия вновь возглавила рейтинг регионов по эффективности реализации промышленной политики. Республике удаётся удерживать первое место с прошлого года, обогнав тем самым даже Москву и Московскую область.

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Федеральные эксперты высоко оценили работу Башкирии по развитию промышленной сферы.

Основную роль здесь играет управленческая команда. Я имею в виду, что результат делают люди, а не машины. Машины только исполняют задачи людей, которые формируют политики, и исполняют ее на практике.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко на площадке «Иннопрома» высоко оценил опыт Башкирии по повышению инвестиционной привлекательности и достижению целей устойчивого развития.

Для меня такой результат был абсолютно ожидаемым. Башкортостан стал лучшим, потому что они не боятся экспериментировать, лучшим, потому что они применяют все доступные инструменты — и региональные, и федеральные — для развития промышленного потенциала республики. Лучшим, потому что они уделяют внимание работе с молодежью. Лучшим, потому что они не на словах, а на деле помогают бизнесу. Ещё раз от всей души поздравляю команду Радия Фаритовича Хабирова! Желаю, чтобы та вершина, которую они сегодня достигли, стала для них очередной ступенью к новым, большим высотам. А мы — люди, которые любят, ценят и уважают Республику Башкортостан, — будем всегда помощниками, которые будут способствовать достижению этих новых высот.

 Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Башкортостан — это та пилотная площадка, где опробуются все механизмы, направленные на реализацию поручений Президента.

После того, как все промышленные кластеры войдут в реестр, получим один из самых эффективных механизмов повышения инвестиционной привлекательности, где Башкирия по количеству созданных кластеров является одним из лидеров. Несколько месяцев назад Главой региона было принято решение создать временную рабочую группу по проработке внедрения целей устойчивого развития и создания так называемой мастер-модели особых экономических зон, направленных на достижение целей устойчивого развития. Шла активная работа с привлечением ряда университетов Башкирии, были определены показатели, к которым должны стремиться особые экономические зоны для достижения целей устойчивого развития. По итогам принято 77 показателей, которые после рассмотрения минэкономразвития РФ в качестве рекомендаций направлены в субъекты РФ для внедрения. Считаю, что это яркий, понятный шаг, направленный на то, чтобы на наши площадки приходили инвестиции.

 Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
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Башкортостан второй год подряд занимает первое место в рейтинге регионов России по эффективности реализации промышленной политики, что само по себе говорит о многом и об эффективности работы управленческой команды.

Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ
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