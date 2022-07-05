В Челябинской области состоялся детский художественный фестиваль «Кояш нурзары»

Наш фестиваль реализуется в рамках проекта «Изучение башкирского языка как родного». На фестивале принимают участие 37 коллективов, 115 участников. Люди ехали на поезде, автобусе, автомобиле, добирались, кто как может, но люди пришли для того, чтобы показать культуру народа.

Инна Торпой, заведующая детским садом №88