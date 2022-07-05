В Челябинской области состоялся детский художественный фестиваль «Кояш нурзары»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Изучение башкирского языка как родного». Организаторами фестиваля выступили местная организация «Башкирский Курултай» и детский сад №88 при поддержке областного отделения «Российский детский фонд».
Юные таланты пели и танцевали. Поддержать участников пришли и родители, которые даже подготовили совместный номер с чтением стихов поэта Рами Гарипова. Цель мероприятия – сохранить язык коренных народов Южного Урала и приобщить детей к башкирскому народному творчеству.