В Челябинской области состоялся детский художественный фестиваль «Кояш нурзары»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Изучение башкирского языка как родного». Организаторами фестиваля выступили местная организация «Башкирский Курултай» и детский сад №88 при поддержке областного отделения «Российский детский фонд».

Юные таланты пели и танцевали. Поддержать участников пришли и родители, которые даже подготовили совместный номер с чтением стихов поэта Рами Гарипова. Цель мероприятия – сохранить язык коренных народов Южного Урала и приобщить детей к башкирскому народному творчеству.

Фото №1 - В Челябинской области состоялся детский художественный фестиваль «Кояш нурзары»

Наш фестиваль реализуется в рамках проекта «Изучение башкирского языка как родного». На фестивале принимают участие 37 коллективов, 115 участников. Люди ехали на поезде, автобусе, автомобиле, добирались, кто как может, но люди пришли для того, чтобы показать культуру народа.

Инна Торпой, заведующая детским садом №88 
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