В Уфе водитель, погубивший человека в нетрезвом состоянии, отправится в колонию

В Уфе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб человек. В марте подсудимый ехал пьяным за рулем автомобиля Opel.

Мужчина скрывался от госавтоинспекторов, при этом на перекрестке улиц Зорге и Округа Галле он допустил столкновение с Renault. После спровоцированного ДТП водитель «Опеля» попытался скрыться с места происшествия, однако полицейские смогли его задержать. Пассажир Renault получил в аварии серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Водителю и еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.