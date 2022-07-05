Телеканал БСТ покажет церемонию открытия музея «Шульган-Таш»

Башкирский государственный театр оперы и балеты покажет отрывок из балета «О чем молчат камни», который перенесёт зрителей в пещеру Шульган-Таш. Историко-культурный музейный комплекс станет крупнейшим на территории России музеем наскального искусства, схожие проекты в настоящее время реализованы только во Франции и Испании.